Украинские делегаты ПАСЕ каялись перед Россией, но продолжали лить грязь

01.07.2019, Москва, Владимир Гладков

На последнем заседании ПАСЕ некоторые члены украинской делегации подходили к представителям РФ и говорили, что были вынуждены произносить гадости в адрес России, но их выступление противоречило их собственным убеждениям.

Об этом в ходе конференции в Москве рассказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комитет по международным делам Верховной Рады принял рекомендацию для национальной делегации отказаться от участия в ПАСЕ, приостановить… Не знаю, отказаться от осенней сессии или вообще свернуть деятельность. Насколько вы думаете это решение проходимо?» – спросил модератор встречи.

«Давайте так: кто принял это решение? Рада, которая дорабатывает последние дни. Понятно, что новая делегация Украины и решение, принимать участие в ПАСЕ или нет, будет принимать уже новая Рада после выборов. Решение этого комитета этой рады – это вообще ни о чём. До октября ПАСЕ не будет. Поэтому я считаю, что это просто для внутреннего пользования ничего не значащий шаг», – ответил первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников.

В то же время Николай Рыжак отметил, что при близком общении от спеси некоторых представителей Украины не оставалось и следа.

«В последней встрече, после неудачного выступления всей украинской делегации впервые мы зафиксировали, что некоторые члены этой делегации подходили к нам (мы не будем в силу известных причин оглашать фамилии этих людей) и говорили, что ваше поведение, ваши аргументы и общий настрой зала всё больше и больше убеждает нас в том, что мы действуем в неправильном ключе, хотели бы перед вами извиниться, и, допустим, моё выступление противоречило моей сути, моим убеждениям, но я был вынужден это делать.

Вот такие вещи – это очень показательно. Возможно, это тоже связано с предстоящим избирательным процессом, а возможно это где-то элементы искреннего раскаяния, на что хочется надеяться», – подытожил Рыжак.