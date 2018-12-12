12.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Доходы политиков, Политика, Украина, Финансы
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Украинские депутаты подтвердили, что страшно далеки от Европы

Если в Европе зарплаты парламентариев в 2-3 раза превышают средний уровень зарплат по стране, то в Украине – в 6 раз.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Депутат получает 60 тысяч гривен в месяц. Это в шесть раз выше средней заработной платы в стране. В Европе, куда мы движемся, в среднем в 2 – 3 раза зарплаты законодателей выше, чем в среднем по стране. Получается, что если мы хотим привести соотношения их зарплат к среднеевропейским показателям, то зарплаты украинских депутатов надо уменьшить вдвое. В нашей бедной экономике зарплаты депутатов завышены минимум в два раза», – сказал экономист.

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