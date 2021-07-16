Украинские депутаты устроили мордобой в Раде

16.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Верховной раде подрались депутаты от «Батькивщина» Вадим Ивченко и «Слуги народа» Николай Сольский.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» инцидент произошел прямо во время заседания парламента.

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По данным украинских СМИ, конфликт между политиками начался еще во время заседания аграрного комитета, главой которого является Сольский, а Ивченко – его членом.

«Я ему прямо говорил, что он вообще не слышит аграриев, лоббирует законопроекты в интересах земельных рейдеров, в том числе лоббирует свои электровозы в УЗ», – рассказал Ищенко изданию «Левый берег».

Уже в сессионном зале перепалка продолжилась.

«Я еще раз ему сказал, что он не действует в интересах украинских аграриев, протягивает через комитет свои законопроекты. На что он меня нецензурной бранью «послал». Конечно, как я мог на такое отреагировать? Адекватно. Но это продолжалось недолго. Мы сразу разошлись», – прокомментировал ситуацию участник драки..