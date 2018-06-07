07.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинские депутаты в панике: «Мы теряем Одессу по донбасскому сценарию»

Украинские депутаты требуют от секретаря СНБО Украины Александра Турчинова немедленных действий, в связи с потерей «проукраинского контроля» в Одессе.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместе с коллегами из различных фракций обратился к Турчинову. Прошу инициировать встречу СНБО касательно ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно не виданных масштабов (неоднократные нападения на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и других)», – написал Луценко.

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов», – добавил депутат.

В обращении говорится о нападениях именно на «проукраинских гражданских активистов города Одесса с активной и твёрдой антироссийской позицией».

Также депутаты возмущены «системной заангажированной поддержкой органами власти города Одессы пророссийских акций и местных антиукраинских организаций», что «свидетельствует об объективной наявности по состоянию на сейчас всех элементов кризисной ситуации в Одессе».

«Так, государство Украина, через свои официальные органы публичной власти де-факто постепенно теряет проукраинский контроль над своим третьим по величине – исторически украинским городом – Одессе, что, в свою очередь, непосредственно угрожает национальным интересам Украины», – написали нардепы в обращении к Турчинову