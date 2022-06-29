Украинские десантники хвалятся победой над двумя русскими грузовиками

29.06.2022  08:47 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 1088
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Транспорт, Украина
Новости Украины

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили несколько единиц российской автомобильной техники в одном из направлений ведения боевых действий.

Пресс-служба подразделения публикует видео, подтверждающее такие заявления.

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили несколько единиц российской автомобильной техники в одном из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«На одном из направлений ведения боевых действий, после проведения десантниками доразведки было обнаружено скопление вражеской автомобильной техники. После чего к делу присоединилась артиллерия. Расчетами которой было нанесено огневое поражение и уничтожены несколько грузовиков захватчиков», – говорится в аннотации к видео.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть