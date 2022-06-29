Украинские десантники хвалятся победой над двумя русскими грузовиками

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Новости Украины

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили несколько единиц российской автомобильной техники в одном из направлений ведения боевых действий.

Пресс-служба подразделения публикует видео, подтверждающее такие заявления.

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«На одном из направлений ведения боевых действий, после проведения десантниками доразведки было обнаружено скопление вражеской автомобильной техники. После чего к делу присоединилась артиллерия. Расчетами которой было нанесено огневое поражение и уничтожены несколько грузовиков захватчиков», – говорится в аннотации к видео.