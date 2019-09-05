05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Украина
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Украинские десантно-штурмовые катера “Кентавр” готовят к госиспытаниям

Недавно закончились заводские испытания десантно-штурмовых катеров “Кентавр” в Черном море. Следующим этапом станут уже государственные испытания, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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“Уже завершены заводские испытания построенных катеров типа “Кентавр”. Сейчас идет подготовка к проведению государственных испытаний. Катера уже несколько раз протестированы в акватории Черного моря у берегов Одесской области. Первые впечатления очень хорошие – они достаточно маневренные, скоростные, устойчивые к морским волнениям. Даже при волнении в три балла, катера уверенно маневрируют и дают максимальные скорости”, – сообщили в МОУ.

В сообщении также указано, что катера построены по стандартам НАТО, поэтому это придает им преимущества по сравнению с кораблями и катерами советского производства. Они имеют автоматическую систему управления и современное навигационное оборудование.

В такой катер легко уместятся 32 военнослужащих.

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