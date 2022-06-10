Украинские дети будут сдавать выпускные экзамены в Польше

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Новости Украины

Ученики из Украины смогут сдать выпускные школьные экзамены на польской территории.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на министра образования и науки Польши Пшемислава Чарнека.

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Чарнек отметил, что договоренности о сдаче украинскими школьниками выпускных экзаменов в Польше он достиг после переговоров с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

«Мы договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах. Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа», — подчеркнул глава МОН Польши.

Он также добавил, что предварительно планируется организация вступительных экзаменов для украинцев в шести польских университетах.