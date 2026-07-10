Украинские дети вылавливают в речках трупы дезертиров из ВСУ

Игорь Шкапа.  
10.07.2026 14:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 341
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Насильно мобилизованные украинцы при первой возможности стараются сбежать из учебных центров, где находятся в нечеловеческих условиях.

Об этом в беседе с политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Насильно мобилизованные украинцы при первой возможности стараются сбежать из учебных центров, где находятся в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

ВСУшник говорит, что еще до скандала со «штурмовыми полками Сырского», где массово гибнут новобранцы в учебных центрах, он поднимал эту тему.

«Зачем куда-то далеко ехать. Езжайте, пожалуйста, в ДШВ-центр Перлявка возле Житомира. Не знаю, как сейчас, связи у меня сейчас нет, – те, кто были, пораскидывали по другими бригадам, дети в речках трупы СЗЧшников [СОЧников] находили. Вот просто у человека не хватило сил переплыть, он утонул. Дети находили, это правда, в речке трупы. Люди уходили в СЗЧ в силу того, что не выдерживали, замерзали в этом лесу», – сказал инструктор.

По его словам, только сейчас омбудсмен начал признавать вопиющие факты, в частности, что еду в учебных центрах раздают больные гепатитом и туберкулезом.

Черный вспомнил, что видел ранее в одном из учебных центров.

«Человек, у которого из-за псориаза кровь капала в еду. Он раздавал еду. И ничего с этим не происходило. Это еще было в 25-м году, получается, год назад еще. Год назад я про это говорил. Там люди умирали, никто с этим сделать ничего не мог», – вспоминает ВСУшник.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Украинские дети вылавливают в речках трупы дезертиров из ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить