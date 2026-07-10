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Насильно мобилизованные украинцы при первой возможности стараются сбежать из учебных центров, где находятся в нечеловеческих условиях.

Об этом в беседе с политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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ВСУшник говорит, что еще до скандала со «штурмовыми полками Сырского», где массово гибнут новобранцы в учебных центрах, он поднимал эту тему.

«Зачем куда-то далеко ехать. Езжайте, пожалуйста, в ДШВ-центр Перлявка возле Житомира. Не знаю, как сейчас, связи у меня сейчас нет, – те, кто были, пораскидывали по другими бригадам, дети в речках трупы СЗЧшников [СОЧников] находили. Вот просто у человека не хватило сил переплыть, он утонул. Дети находили, это правда, в речке трупы. Люди уходили в СЗЧ в силу того, что не выдерживали, замерзали в этом лесу», – сказал инструктор.

По его словам, только сейчас омбудсмен начал признавать вопиющие факты, в частности, что еду в учебных центрах раздают больные гепатитом и туберкулезом.

Черный вспомнил, что видел ранее в одном из учебных центров.