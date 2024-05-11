Украинские дезертиры: кто они, сколько их и каковы мотивы?

Наткнулся на сообщение от «Радио Свобода». Это нежелательное в России американское пропагандистское иновещание приводит такие данные со ссылкой на румынскую полицию: за время войны на Украине 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста незаконно сбежали в Румынию.

В 2023 году поток нелегалов уменьшился, а с начала 2024-го опять вырос. Очевидно, сыграла роль история с новым законом о мобилизации, оживившим старые страхи. Большинство беглецов попросили защиты у Румынии, заявив, что не хотят воевать.

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19 человек при этом погибли: 11 утонули в Тисе, остальные сорвались в горах. 108 были спасены румынскими пограничниками или местным населением.

Впрочем, приведенные данные – лишь верхушка огромного и малоисследованного айсберга под названием «дезертирство в ВСУ». Отдельные фрагменты мозаики, позволяющие по косвенным данным реконструировать более полную картину прорываются к нам из фрагментов интервью разного рода военных, выдающих неудобную «фронтовую правду».

Какие-то выводы можно сделать из криминальных сводок. Вот, к примеру, типичная для западной Украины история, которую нам поведала официальная сводка украинского Госбюро расследований: в Ивано-Франковской области задержали дезертира, проходившего службу на юге Украины. Получив очередной отпуск, военный решил не возвращаться на службу. Вместо этого он послал в чат с побратимами прощальное видео, на котором подстрекал к бегству других военных и спел песню об уклонистах (популярный в данный момент жанр народного творчества украинцев, распространяющийся в Сети как флешмоб). Теперь бедолаге грозит до 12 лет тюрьмы.

Кое-что можно узнать из изучения открытых источников – разного рода украинских официальных реестров.

Так, 23 апреля 2024 киевский адвокат Ростислав Кравец, выступая в телевизионной студии, со ссылкой на тг-канал украинского журналиста-расследователя Владимира Бойко сообщил, что, по подсчетам специалистов, за два года войны из ВСУ дезертировали больше 100 тысяч человек. Причиной массового дезертирства журналист считает, прежде всего, ликвидацию военной юстиции в первый год президентства Зеленского, проведенную под давлением прозападных грантовых НКО и «активистов».

Глава украинского «Центра противодействия дезинформации» Андрей Коваленко



«Центр фиксирует распространение информации о якобы массовом самовольном оставлении украинскими военными мест службы. Но комментирует эту информацию не представитель Сил обороны, а эксперт-юрист в эфире одного из телеканалов, не имеющий никакого отношения к армии. Также мы фиксируем, что пропагандисты России в итоге ссылаются на слова этого юриста, который в эфире заявил, что таких случаев больше 100 тысяч. Подтверждения реальности этой цифры он не предоставил. Отметим, что информация не соответствует действительности», – написал Коваленко на официальной странице возглавляемого им центра.

попробовал опровергнуть эти данные.

Штатный борец с «дезинформацией» Банковой моментально получил «отлуп» от первоисточника инфы – вышеупомянутого журналиста Бойко.

«Если бы информация не соответствовала бы действительности, то, наверное, Коваленко обнародовал бы настоящее количество дезертиров, которого этот «специалист», очевидно, просто не знает. Коваленко также не знает, что самовольное оставление воинской части или места службы – это уголовное правонарушение, а статистика зарегистрированных преступлений открыта и ежемесячно обновляется на сайте Офиса генерального прокурора», – написал Бойко в рамках завязавшейся заочной дискуссии.

Журналист добавил:

«По состоянию на 1 мая 2024 года в Украине зарегистрировано 55,2 тыс. уголовных производств по ст. 407, 408 УК Украины, из которых сообщено о подозрении менее, чем в 10% случаев (кстати, сообщено, как правило, заочно – путем направления письменного сообщения на последний известный адрес проживания дезертира), потому что дезертиров никто не разыскивает. При этом – и это общеизвестный факт – в ЕРДР вносится не более трети сообщений командиров воинских частей о преступлениях, совершенных подчиненными», – добавил журналист.

Он делает вывод, что «на самом деле количество дезертиров уже превысило 130 тысяч».

Впрочем, не нужно и преувеличивать мотивы дезертиров. Большинство из них – обычные люди, которым просто неохота умирать. При этом их отношение к России по-прежнему негативное, как и у большинства штатских украинцев. А тезисы, взятые на вооружение российской конрпропагандой (вроде наличия родственников в РФ, отсылок к «единому народу», «братству» и тому подобному), в основном бьют «в молоко» и демонстрируют удивительную неэффективность вследствие критического непонимания массовой психологии украинцев, до сих пор не воспринимаемых в РФ как нечто отдельное.

Вал «самоволок» в украинской армии совсем не свидетельствует о каком-то переломе в умонастроениях относительно самой войны как таковой. Просто традиционное украинское «хатаскрайничество» тут трансформировалось под влиянием обстоятельств военного времени в убежденность, что воевать надо, но пускай это будем не мы, а кто-то другой.

Резюмируя: настроения мобилизованных украинцев ускоренными темпами приближаются к содержанию известной песни из «Бумбараша».

Однако пока что количество не переходит в качество – необходимость самой войны не подвергается массовому сомнению. Так что массовый уклонизм не порождает столь же массового запроса на мир, компромисс и переговоры. Что оставляет режиму Зеленского развязанными руки для дальнейших действий.