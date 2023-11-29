Украинские дипломаты настраивают против себя весь мир – Кущ

Киевские дипломаты выбрали глупую, ксенофобскую и провальную стратегию, которая неубедительна для Запада и очень раздражительна для Азии и Африки.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вошли в этот миф [что Украина – это «щит» Европы от России], но он для нас контрпродуктивен. Что нам даёт использование этого мифа? Этот миф не работает на Западе: когда ты приезжаешь туда, просишь помощь, и говоришь, что мы ваш щит, защищаем от каких-то азиатских орд, то на Западе не понимают эту мифологему. Они считают, что их гарантия – это НАТО и американский ядерный зонтик. Они в Америке видят свою защиту, а не в Украине. Основывать свою стратегическую безопасность на Украине было бы для них очень большим упрощением и даже близорукостью. Потому что Украина – это слабое государство, которое не может выступать чьим-то щитом. Они и себя-то могут защищать только при большой внешней помощи», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что такими темпами Киев настроит против себя всю Африку и Азию.

«А глобальный Юг эта мифологема вообще раздражает. Когда мы говорим, что мы некий «легион» или «форпост Запада», то у глобального юга это сразу вызывает фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого. И «легион Запада» в их понимании – это не очень хорошая система, которая несёт для них угрозу. И даже наше отношение к России, когда мы называем русских угро-финнами, и вносим в это негативную коннотацию, то сразу финны и венгры начинают напрягаться: в чём проблема быть венгром или финном? А когда говорим про русских что это Орда, то тут весь тюркский мир напрягается. То есть, мы сами вносим негативные коннотации, которые потом уничтожают любые мосты сближения с тем же глобальным югом. Это большая проблема, если мы будем позиционировать себя как «легион Запада», то для глобального юга мы попросту умрём», – добавил эксперт.