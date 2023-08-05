Украинские дипломаты не верят в свою страну и массово становятся невозвращенцами

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До 60 процентов представителей украинских посольств отказывают по окончанию командировки возвращаться на родину, но в реальности эта цифра может быть гораздо больше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет информированное киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Отмечается, что в МИД Украины сегодня «заполняют вакансии, принимая людей, не имеющих опыта работы в дипслужбе».

«Финансовый вопрос, проблемы с трудоустройством — факторы, влияющие на решение украинских дипломатов после окончания загранкомандировки остаться за границей: по данным самих дипломатов, начиная с 2022 года из посольств в Украину не возвращаются 40–60% сотрудников дипучреждений!», – пишет издание.

Впрочем, далее следует оговорка, что «действительность может быть значительно хуже».

«Например, в прошлом году из США должны были вернуться человек двадцать, а приехал всего один. Есть посольства, откуда не вернулся ни один дипломат. «Невозвращенцами» становятся молодые и в возрасте, третьи секретари и советники-посланники. Одни не возвращаются из-за уже обустроившейся семьи и наладившейся жизни за кордоном. Другие — из-за страха перед мобилизацией. Третьи — опасаясь, что после приезда в Украину они не смогут выехать за пределы страны, чтобы проведать свои семьи, уехавшие подальше от войны. Четвертые — предвидят многомесячное ожидание с трудоустройством в центральном аппарате МИДа. Пятые — не хотят быть частью системы, которую в ОП [офисе президента] пинают и не уважают», – говорится в статье.

При этом автор недоволен таким положением дел и критикует невозвращенцев.

«Мотивы могут быть разные. Но сейчас идет война и каждый должен честно выполнять свой долг. Поэтому решение «невозвращенцев» принять трудно. Тем более что значительная часть дипломатов, решивших остаться за рубежом, занимается просто личным обустройством. Но даже если бы не было войны, решения огромного числа квалифицированных специалистов не возвращаться в Украину — это катастрофа, демонстрирующая несостоятельность государства и его дипслужбы. Когда не возвращаются дипломаты, которые всегда должны на передовой отстаивать интересы своей страны, это означает, что они не верят в будущее этой страны. И это индикатор как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов. Подобная ситуация никак не способствует реализации цели, о которой на совещании послов говорил президент, — вернуть украинцев домой. Как дипломаты могут способствовать возвращению в Украину миллионов украинцев, бежавших от войны в США, Германию, Польшу, Чехию, если сами дипломаты не хотят возвращаться?», – сокрушается «ЗН».

Издание признает, что для многих дипломатов принцип профессионализма, патриотизма и порядочности «оказался пустым звуком».

«А россияне в своих ИПСО уже вовсю используют тему «невозвращенцев», объясняя их мотивы тем, что украинские дипломаты не хотят работать на нацистский киевский режим и поэтому остаются на Западе», – резюмирует издание.