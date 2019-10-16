Украинские дипломаты отчитали культовую британскую рок-группу

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Культовая британская рок-группа Uriah Heep анонсировала на своей официальной странице в Facebook концерты в столицах Украины и Беларуси — Киеве и Минске, назвав их “российскими”. На данное сообщение возмущенно отреагировало посольство Украины в Великобритании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Еще две даты анонсированы на территории Российской Федерации (в заметке на английском стоит отметить также ошибочное написание названия РФ — ред.): 7 февраля — Киев, Украина ..; 8 февраля — Минск, Республика Беларусь”, — указано в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Мы хотим, чтобы Uriah Heep поняли, что Киев — столица Украины. Не забывайте это при покупке авиабилетов и бронировании билетов”, — отреагировало посольство Украины в Великобритании в комментариях под данной публикацией.

Стоит отметить, что публикация не корректировалась, несмотря на активные призывы комментаторов.

Ранее, редакция французской газеты Le Figaro извинилась за ошибку в видеоматериале, где столицу Украины Киев указали как русский город, и исправила ее. Об этом говорилось в сообщении в соцсети Facebook посольства Украины во Франции.