14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Молдова, Общество, Политика, Украина
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Украинские дипломаты призвали украинцев в Молдове быть бдительными

В связи с продолжающимися в Молдове общественными акциями политического характера украинцев призвали быть осторожными и бдительными, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Молдове.

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“В связи с продолжающимися в Республике Молдова общественными акциями политического характера, запланированным проведением в воскресенье 16 июня массового шествия рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ. В случае попадания в чрезвычайную ситуацию на территории Республики Молдова рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефону экстренной помощи: +373 22592987, +373 60170896, или в Консульство Украины в Бельцах: +37368020046 “, – сообщили в посольстве.

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