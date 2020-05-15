Украинские дипломаты в США живут в здании, где у них проверяет документы ФСБ

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудники посольства и представительства Украины при ООН в Нью-Йорке проживают в здании, которое принадлежит Российской Федерации.

Об этом в эфире программы «Территория свободы» заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу отсутствия реформ в МИД Украины хочу рассказать о том, что сотрудники посольства Украины в Нью-Йорке живут вместе с русскими и с белорусами в здании, которое контролируется ФСБ России. Про это вообще все молчат», – заявил Телиженко.

По его словам, это здание осталось еще со времен СССР.

«Сотрудники посольства, консульства и представительства Украины при ООН в Нью-Йорке живут или на пятом, если не ошибаюсь, или на восьмом этаже здания, которое осталось от СССР, которое контролируется ФСБ, проходят с пропуском и дают его представителям ФСБ. Дают данные, живут там, это их там прослушивают, ездят с русскими и белорусскими дипломатами», – отметил экс-дипломат.

Телиженко добавил, что Украина владеет этажом в здании. «Об этом ни Кулеба (глава МИД Дмитрий Кулеба – ред.) – реформатор великий, ни Климкин (экс-глава МИД Павел Климкин – ред.) – националист великий, не говорили. Пристайко (экс-глава МИД, вице-премьер Вадим Пристайко – ред.) молчал. Это здание находится на 136 улице ист Нью-Йорк. Выгодно это кому-то? Выгодно», – заявил возмущенный Телиженко.