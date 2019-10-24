Украинские дипломаты возмутились открытием представительства ДНР в Бельгии

24.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство иностранных дел и посольство Украины держат на контроле ситуацию вокруг создания центра Донецкой народной республики в Бельгии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Брюсселе.

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“Информация об открытии в Бельгии представительства или представительского центра так называемой Донецкой народной республики является очередной попыткой России и ее оккупационной администрации во временно оккупированных районах Донецкой области легитимизировать свое присутствие под прикрытием квази-образований”, – сообщили дипломаты.

В посольстве выразили убежденность в том, что позиция Королевства Бельгия и ее официальных лиц неизменна – Бельгия и в дальнейшем поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

“Министерство иностранных дел и Посольство Украины в Бельгии держат на контроле ситуацию вокруг создания этого центра и активно сотрудничают с внешнеполитическим ведомством Бельгии и другими компетентными органами страны с целью нейтрализации действий, которые могут использоваться российской пропагандой в информационной войне против Украины и мира”, – говорится в сообщении дипломатов.