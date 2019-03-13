Украинские диверсанты совершили попытку прорыва в ЛНР

13.03.2019

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытаясь проникнуть на территорию ЛНР, вышла на минное поле, но понесла потери и вынуждена была отступить.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера диверсионная группа противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ по приказу своего командира полковника Василия Зубанича предприняла попытку проникновения на территорию республики в районе населенного пункта Желобок. Группа в количестве до десяти человек была обнаружена наблюдательным постом Народной милиции, огонь по группе не открывался. При попытке прохода диверсанты вышли на минное поле. В результате подрыва на минах трое украинских силовиков погибли», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он также рассказал, что с целью эвакуации тел своих погибших украинские военные открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР.

«К сожалению, не обошлось без жертв и с нашей стороны. Двое защитников республики, пресекая агрессивные действия противника, погибли», – отметил в заключение Марочко.