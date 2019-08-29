Украинские диверсанты выкрали военнослужащих ДНР

29.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате боестолкновения украинской ДРГ с военнослужащими Народной милиции ДНР один защитник республики погиб, один получил ранение и трое пропали без вести.

Об этом со ссылкой на официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина сообщается на официальном сайте пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы, украинская сторона усилила ведение разведки с использованием БПЛА и диверсионно-разведывательных групп на Горловском направлении. Сегодня ночью произошло боестолкновение защитников республики с одной из таких групп.

«В результате боя один военнослужащий ДНР погиб и один получил тяжёлые ранения. В настоящее время он находится в медицинском учреждении и ему оказывается необходимая медицинская помощь. Трое защитников пропали без вести. Военнослужащими республики проводятся розыскные мероприятия», – говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что после осмотра тела погибшего в ходе боя, у него обнаружено отсутствие одного уха, по характеру раны специалисты сделали заключение, что его отрезали с уже мёртвого тела режущим предметом.

В оборонном ведомстве не исключили, что данное преступление – дело рук диверсионной группы, которая таким образом оставила себе трофей, подтверждающий факт убийства военнослужащего республики.

В дальнейшем разведкой НМ ДНР получены уточненные данные о судьбе пропавших в ходе ночного боя военнослужащих.

«По имеющейся информации, военнослужащие ДНР были захвачены в плен боевиками нацистского полка «Азов» и находятся в настоящее время на командном пункте в населённом пункте Новолуганское. Более того, украинские фашисты отказываются передавать пленных в вышестоящий штаб, проводя с ними допросы с применением физического насилия, издевательств и пыток. Важно отметить, что в докладе нацистов указано, что в плен они взяли только одного нашего защитника», – сообщили в пресс-службе.

При этом отмечено, что акт надругательство над телом погибшего военнослужащего, в результате чего у него было отрезано ухо, возможно, является следствием очередного этапа попыток премирования боевиков ВСУ за нанесение урона Народной милиции.

«По разосланным в настоящее время указаниям боевики премируются за уничтожение гражданской и военной техники, находящейся вблизи линии соприкосновения, а также отдельной статьёй прописываются награды за убийство и ранение военнослужащих ДНР. Не исключено, что отрезанное ухо будет являться доказательством убийства перед главарями ВСУ», – предположили в Народной милиции ДНР.