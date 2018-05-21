Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Общество, Провокации, Происшествия, Транспорт, Украина

Украинские диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР


В ночь на 21 мая в районе подконтрольного ЛНР населённого пункта Ивановка произошло обрушение автомобильного моста.

Об этом сообщают в пресс-службе МЧС ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что в связи с разрушением моста, передвижение войск и военной техники будет затруднено.

Так как на данный момент движение перекрыто, автомобилисты осуществляют объезд через населённый пункт Софиевский. О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

По предположениям пользователей соцсетей, причиной обрушения моста мог стать подрыв украинскими диверсантами.

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