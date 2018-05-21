21.05.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Украинские диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР

В ночь на 21 мая в районе подконтрольного ЛНР населённого пункта Ивановка произошло обрушение автомобильного моста.

Об этом сообщают в пресс-службе МЧС ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что в связи с разрушением моста, передвижение войск и военной техники будет затруднено.

Так как на данный момент движение перекрыто, автомобилисты осуществляют объезд через населённый пункт Софиевский. О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

По предположениям пользователей соцсетей, причиной обрушения моста мог стать подрыв украинскими диверсантами.