Украинские добробаты остались бандитскими формированиями

18.04.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешняя власть за пять лет так и не легализовала добровольческие батальоны, а потому их участники преследуются по уголовным статьям.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист ОО «Черниговский центр прав человека» Сергей Нестеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент не использовал возможность изменить правоохранительную систему. Что касается патриотов, добровольцев, которые встали на защиту государства в первые дни, стояли на Майдане, потом пошли защищать, то в связи с тем, что у нас не определено государство-агрессор, не определено кто враг, все добровольческие подразделения на сегодня – вне закона. Это – бандитские формирования.

Так выходит из нашего закона. Хотя именно они остановили врага, отдали свою жизнь. Их статус не определен, их почти невозможно приравнять к участникам боевых действий. Международные подразделения, из той же Грузии, тоже не легализованы. Все они – бандиты”, – сказал правозащитник.

По его словам, если добробатовец даже в самые жаркие месяцы 2014 года стрелял и кого-то убил, то он по украинским законам, де-юре совершил уголовное правонарушение.

“Поэтому сейчас в СИЗО отбывают наказание около 8 тыс участников добровольческих батальонов, поэтому около 80% участников добровольческих батальонов привлекались к ответственности. В отношении их идет преследование или следствие», – добавил Нестеренко.