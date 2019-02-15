15.02.2019, Киев, Игорь Петров

Из-за недостаточного финансирования не проводится надлежащий ремонт украинских дорог.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил ОО аналитик «Публичный аудит» Максим Котенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, потребность в финансировании ремонта дорог составляет порядка 75 миллиардов гривен ежегодно в течение 20 лет, тогда как за 2014-2017 годы на это было выделено 34,4 миллиарда.

Также было сказано, что заявления чиновников об огромных объемах ремонта дорог не соответствуют действительности.

«Гройсман заявляет, что в 2017 году была проведена колоссальная работа по реконструкции дорог – 2 тысячи километров. Я не поленился, открыл отчет «Укравтодора» и посчитал эти дороги – было сделано 900 километров. Где он нашел еще тысячу? Возможно, вытащил из денег местных бюджетов», – говорит эксперт.

Он добавил, что суммы, выделяемые на дороги, увеличиваются, но девальвация гривны «съедает» финансирование.

«Не зря говорят, что мы в мировых рейтингах на самом худшем месте по дорогам», – резюмировал Котенко.