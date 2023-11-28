Украинские ДРГ используют коров для высадки на Кинбурнскую косу

Если ВСУ займут Кинбурнскую косу, то получат более удобные позиции для нанесения ударов по Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Андрей Жидков, командир казачьей разведывательно-диверсионная бригады «Днепр», которая несет службу на Кинбурнской косе.

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Он говорит, что, украинские ДРГ высаживаются на косу, берега которой заминированы, используя «партизан-диверсантов».

«Эта тактика известна еще со времен Чечни: выгоняют на минное поле коров (у нас уже 5-7 коров подорвалось), смотрят, где находятся минные поля, где высадить десант, чтобы это поле обойти. Мы их вылавливаем. Позиции у нас твёрдые, готовы встречать огнём любое количество врага. Остановим хоть десант с вертолётов», – сказал командир.

По его словам, ВСУ не собираются занимать начало косы.

«Им нужна ее середина. Это политический шаг. Потому что Кинбурнская коса – это Николаевская область. Если займут, скажут, что освободили целую область (хотя там три-четыре небольших села), раздуют победу на весь мир и получат новую помощь.

Плюс, они же кричат, что хотят отрезать Мелитополь, рвутся на Бердянск, на Геническ. Если сумеют накопить здесь силы, перебросят артиллерию или РСЗО, смогут расстреливать Крым прямо с косы, он отсюда как на ладони», – говорит Жидков.