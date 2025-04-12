Украинские дроноводы безжалостно убивают бегущих в плен ВСУшников – эксперт-либерал

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Беспилотный контроль над серой зоной привёл к тому, что сдача в плен для ВСУшников стала сложным действом, сопряжённым с реальном риском погибнуть от своих же.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть очень существенная часть украинских военных, которые хотели бы сдаться в плен. Это люди по статистике, которые через принудительную мобилизацию попали на фронт, на улице схватили и т.д., такие люди есть, которые решились на такой поступок. Но та серая зона, которая образуется взаимным контролем дронов, в которой ещё и не украинская часть, и не российская, она довольно внушительная, до 7 км, ты должен ещё их пройти. Как только украинский солдат начинает передвигаться в сторону российских позиций, чтобы сдаться, идёт несанкционированно, это не атака, а его личная инициатива, его тут же добивают дроном сверху. Операторы дронов в глубине украинской тактической обороны ответственны за ситуацию в этой полосе обеспечения, и они ответственны, в том числе, за пресечение попыток сдачи в плен. Их тут же убивают», – рассказал Ширяев.