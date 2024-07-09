Украинские дроны атаковали Белгород, Ростов и Волгоград
Минувшей ночью украинские дроны атаковали Ростовскую область.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор региона Василий Голубев.
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«Около 2 часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона. В результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание 2-х трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован», – написал Голубев.
Он уточнил, что к тушению пожара на подстанции приступили не сразу, а лишь после проверки саперами территории возле нее В 6 утра пожар был ликвидирован.
«По уточненной информации, в небе над Ростовской областью минувшей ночью уничтожено более 20 БПЛА ВСУ. Для этого были задействованы все возможные средства: работала авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам. На подстанции проводится ликвидация последствий ЧС и оценка полученных повреждений», – добавил губернатор.
Кроме того, несколько дронов атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области.
«Предварительно БПЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводу. На месте прилёта сильный пожар, облако чёрного поднимается в небо. Информация о пострадавших уточняется», – сообщает специализирующийся на происшествиях ресурс Mash.
В целях безопасности аэропорты Волгограда и Астрахани временно закрыты.
Не прекращаются удары беспилотников по многострадальной Белгородской области. Так, губернатор области Василий Гладков проинформировал, что дроны ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа.
«В поселке Красное в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника серьезные повреждения выявлены в 6 двухквартирных и 2 частных домах — разрушены крыши, повреждены окна, внутренняя отделка, фасады и заборы. В селе Ржевка дрон сдетонировал на кровлю частного дома, в результате чего произошло возгорание. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно потушен. Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ», – добавил Гладков.
А на исходе вчерашних суток в результате украинской беспилотной атаки в Белгородском районе от полученных ран скончался мирный житель, а в областном центре выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах 8 многоквартирных домов. Кроме того, уточнил Гладков, «повреждены 3 хозсубъекта и 2 социальных объекта».
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