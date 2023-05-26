Украинские дроны атаковали Краснодар

Олег Кравцов.  
26.05.2023 08:22
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В Краснодаре прогремел взрыв. Есть разрушения. Об этом сообщают местные жители, опубликовавшие в соцсетях соответствующие видеоподтверждения.

«Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над центром города. По словам очевидцев было как минимум два хлопка. По предварительным данным около 4 часов утра сработало ПВО», – написал сразу после взрывов специализирующийся на происшествиях тг-канал Baza.

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В Краснодаре прогремел взрыв. Есть разрушения. Об этом сообщают местные жители, опубликовавшие в соцсетях...

Через некоторое время прозвучал еще один взрыв. В результате было повреждено здание в центре города на Морской улице.


В 7.25 появилась информация от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям – сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации.  Сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет. По моему поручению на месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов», – написал Кондратьев.

В свою очередь мэр Краснодара рассказал, что находится Морской.

«Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего. Прошу жителей соблюдать спокойствие. В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. После работы экстренных служб приступим к восстановлению повреждённых зданий», – сообщил Наумов.

По мнению политолога Сергея Маркова, ударив по Краснодару, Украина преследовала сразу несколько целей, часть из которых была успешной.

«Эта атака имеет несколько задач. Показать, что ВСУ имеет БПЛА высокой дальности. Удалось. Внести панику и тревогу в людей в Краснодарском крае. Удалось тревогу создать. Создать страх казаков не удастся. Создав страх людей, подтолкнуть их, чтобы они давили на Кремль с требованием вывести войска армии России из Украины. Это очень маловероятно.

Заставить Генштаб армии России отвести части ПВО с фронта в тыл для прикрытия городов. И так оголить фронт армии России перед наступлением. Отчасти удалось, думаю. Сорвать курортный сезон в Краснодарском Крае. Это вряд ли. Наши люди и под бомбами загорать будут», – написал Марков в своем блоге.

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