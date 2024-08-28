Украинские дроны атаковали крупный жд-узел за 1200 км от границы

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Украинские дроны сегодня впервые атаковали глубокий тыл России – Котельнич в Кировской области Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем», – написал Соколов в своем тг-канале в 10.40 по мск.

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Обозреватель Александр Зимовский обращает внимание, что Котельнич – это крупный жд-узел.

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«И до него от украинской границы по прямой 1200 километров. Беспилотный хохлодрон самолетного типа летел до Котельнича от 10 до 8 часов. И замечен не был. Причем, как пишет вятский губернатор, дрон не упал в виде обломков, а все-таки атаковал. Здесь есть, над чем подумать, и мы об этом подумаем», – отмечает Зимовский.

Военный эксперт Владислав Шурыгин не скрывает негодования.

«Такие голубиные пролёты тихоходных дронов самолётного типа это полный позор! В СССР за пролёт аналогичного ЛА, управляемого известным германским асом Руделем авантюристом Рустом было снято всё высшее командование войск ПВО. А у нас сегодня это только повод поудивляться: «О как далеко забрался!». Хочется спросить – где ваша истребительная авиация ПВО? Где ваши аэростатные рубежи РЛС? Или пока вас сильно спасают эвфемизмы прессы и губернаторов, про «осколки дронов», которые поджигают стратегические хранилища топлива? Ну так пиар трипер не лечит!» – возмущается Шурыгин в своем блоге.

Кроме того, украинские дроны поразили нефтебазу в Ростовской области.

«Горит нефтебаза в Каменском районе после громкого взрыва, который слышали в Ростовской области», – сообщает тг-канал «Это Ростов новости».

Паблик Baza, специализирующийся на происшествиях, сообщает, что загорелись три цистерны, а сама атака произошла в три часа ночи.

При этом губернатор Ростова Василий Голубев ночью написал, что над областью сбито четыре дрона, но о попадании в нефтебазу не упомянул. Но уже утром признал, что попадание было.

«В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», – утверждает Голубев.

Политолог Владимир Лепехин считает, что проблема отражения вражеских атак на российские НПЗ стоит крайне остро.

«Почти полностью сгорела Ростовская нефтебаза, которая напрямую снабжала топливом не только юг РФ, но и российские войска в Донбассе… Сгорел жд. паром в порту «Кавказ», который снабжал топливом полуостров. Были атакованы и повреждены два завода НПЗ в Ярославле (близ Москвы), горит после взрывов крупнейший в России Омский НПЗ. В результате к настоящему времени ВСУ повредили уже четверть (!) российских НПЗ, и объем производимого в стране топлива сократился на 15 %. Стоимость бензина в России возросла на 10 %. И из-за его нехватки, Россия начала закупать его в… Белоруссии», – возмущается Лепехин.