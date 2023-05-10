Украинские дроны атаковали нефтепровод и военный полигон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские дроны провели ряд атак на объекты, расположенные на территории России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает специализирующийся на происшествиях телеграм-канал Baza.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В Курской области сбит беспилотник. Его обломки упали на частный дом в деревне Толмачево (на фото). Пострадавших нет», – пишет Baza.

«Также украинский беспилотник взорвался и в селе Ольховатка Белгородской области. В результате взрыва были повреждены два дома, библиотека, почта и автомобиль», – уточняет паблик.

Кроме того, два беспилотника ударили по военному полигону в Воронежской области.

«По данным «Базы», это произошло сегодня ночью. Два БПЛА, начиненных взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались при падении. Пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет», – утверждает телеграм-канал.

Отмечается, что еще один беспилотник был сбит недалеко от военного аэродрома в Воронежской области:

«По предварительным данным объект летел на высоте 500 метров и был сбит утром 9 мая в 6 километрах от аэродрома. Уже ближе к вечеру сотрудники спецслужб обнаружили его обломки недалеко от местного кладбища. В результате падения обломков никто не пострадал. Сейчас они отправлены на экспертизу».

Помимо прочего, в очередной раз был атакован нефтепровод «Дружба» в Брянской области, находящийся в 150 километрах от границы.

«Ранним утром 10 мая под обстрел попал наливной пункт нефтепровода «Дружба» в поселке Свень. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Никаких утечек или возгорания при этом не произошло, никто не пострадал. Какими именно боеприпасами обстреляли «Дружбу», пока пытаются выяснить. Сейчас лишь известно, что два удара по резервуарам нанесли около пяти часов утра и с разницей в двадцать минут», – пишет Baza.

Примечательно, что только в марте этот же нефтепровод был атакован четыре раза.