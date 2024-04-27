Украинские дроны атаковали российские НПЗ и военный аэродром

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Украинские беспилотники ночью предприняли массированную атаку на Краснодарский край.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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«Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА», – написал Кондратьев.

Он уточнил, что пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, но пострадавших и серьезных повреждений нет.

Масштабность атаки подтвердили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», – отмечает российское оборонное ведомство.

При этом глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский рассказал о повреждениях, который получил завод в Славянске-на-Кубани.

«Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет», – написал Синяговский.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате атаки на Славянском нефтезаводе повреждена сепаративная установка и произошло возгорание на площади 5 квадратных метров. В настоящий момент пожар ликвидирован.

В свою очередь специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» информирует, что атака дронов на Краснодарский край началась около трех утра и длилась полтора часа.

«Первые беспилотники попытались атаковать аэродром. Всего в сторону аэродрома было направлено более 10 БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ближе к четырем часам утра около 17 беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод у пгт. Ильинское. В результате атаки была повреждена установка АТ-1. Начался пожар, который был ликвидирован через полчаса. Еще 12 беспилотников атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани. Там была повреждена ректификационная колонна. Пожар удалось быстро потушить», – пишет «База».

ТГ-канал Mash, ссылаясь на местных жителей, пишет о нескольких взрывах в Славянске-на-Кубани.

«По словам очевидцев, в городе видно ярко-оранжевое зарево. Перед этим люди слышали не менее семи взрывов и звуки, похожие на работу БПЛА», – пишет Mash.

Украинские источники утверждают, что был атакован военный аэродром Кущёвская, где якобы начался пожар, но подтверждения этой информации нет.