Украинские дроны атаковали российские НПЗ и военный аэродром
Украинские беспилотники ночью предприняли массированную атаку на Краснодарский край.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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«Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА», – написал Кондратьев.
Он уточнил, что пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, но пострадавших и серьезных повреждений нет.
Масштабность атаки подтвердили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», – отмечает российское оборонное ведомство.
При этом глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский рассказал о повреждениях, который получил завод в Славянске-на-Кубани.
«Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет», – написал Синяговский.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате атаки на Славянском нефтезаводе повреждена сепаративная установка и произошло возгорание на площади 5 квадратных метров. В настоящий момент пожар ликвидирован.
В свою очередь специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» информирует, что атака дронов на Краснодарский край началась около трех утра и длилась полтора часа.
«Первые беспилотники попытались атаковать аэродром. Всего в сторону аэродрома было направлено более 10 БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ближе к четырем часам утра около 17 беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод у пгт. Ильинское. В результате атаки была повреждена установка АТ-1. Начался пожар, который был ликвидирован через полчаса.
Еще 12 беспилотников атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани. Там была повреждена ректификационная колонна. Пожар удалось быстро потушить», – пишет «База».
ТГ-канал Mash, ссылаясь на местных жителей, пишет о нескольких взрывах в Славянске-на-Кубани.
«По словам очевидцев, в городе видно ярко-оранжевое зарево. Перед этим люди слышали не менее семи взрывов и звуки, похожие на работу БПЛА», – пишет Mash.
Украинские источники утверждают, что был атакован военный аэродром Кущёвская, где якобы начался пожар, но подтверждения этой информации нет.
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