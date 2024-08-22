Украинские дроны атаковали российский аэродром

Олег Кравцов.  
22.08.2024 08:42
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина предприняла очередную атаку на российский военный аэродром. В этот раз целью был выбран аэродром «Мариновка» неподалеку от от города Калач-на-Дону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В местных пабликах сообщили, что примерно в 3.30 неподалеку от объекта прозвучал ряд взрывов.

Украина предприняла очередную атаку на российский военный аэродром. В этот раз целью был выбран аэродром...

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«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет», – в свою очередь сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

При этом Минобороны РФ утверждает, что всего за минувшую ночь было уничтожено и перехвачено 28 вражеских БПЛА.

«Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями», – сообщает Минобороны РФ.

В сети распространяются кадры пожара якобы на аэродроме.

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