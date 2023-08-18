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Турецкий Центр по борьбе с дезинформацией, действующий под эгидой администрации Реджепа Эрдогана, выступил с предостережением о том, что в Черном море существует риск роста напряженности из-за инцидентов, подобных недавнему досмотру российскими военными сухогруха «Сукра Окан» недалеко от Стамбула, который шел в украинский порт, несмотря на предостережения Москвы.

Комментарий был опубликован после претензий турецкой оппозиции к властям по поводу вялой реакции на ЧП. Близкой к властям организации пришлось разъяснять, что россияне досматривали судно уже в международных водах, а шло оно под флагом другого государства, хотя экипаж состоял из турок. Тут же и содержалось предостережение об угрозе роста напряженности – очевидно, адресованное Москве.

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Вскоре после этого появилось сообщение Минобороны РФ о новой атаке украинскими дронами российских кораблей, в числе которых был и сторожевик «Василий Быков», чей экипаж осматривал сухогруз «Сукра Окан».

«Сегодня в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков», не достигнув цели атаки. В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи», – говорится в сообщении.

Ранее при атаке на Крымский мост, а также Новороссийск рассматривались варианты запуска украинских морских дронов с кораблей-«маток», в качестве которых, предположительно, могли использоваться гражданские суда не Украины, а третьих стран, формально не участвующих в конфликте.

Власти Турции, как известно, неоднократно за последнее время выражали надежду, что Москва вернется в «зерновую сделку».

Президент Реджеп Эрдоган вопреки договоренностям передал Украине боевиков из террористического подразделения «Азов».