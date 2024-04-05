Украинские дроны пытались атаковать российский военный аэродром

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Сегодня ночью жители Морозовска в Ростовской области слышали взрывы.

Как сообщил губернатор области Василий Голубев, имела место атака украинских дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА. По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», – написал Голубев около двух ночи в своем тг-канале.

Минобороны РФ уточнило, что было сбито 44 беспилотника.

Отметим, что рядом находится военный аэродром «Морозовск», который, скорее всего, и был основным объектом атаки. Украинские источники уверяют, что здесь базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34. Кроме того, утверждается, что в ночь на 5 апреля атаке подверглись и другие российские города, где расположены военные аэродромы, в частности Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области. Впрочем, подтверждений этой информации пока нет.