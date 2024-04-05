Украинские дроны пытались атаковать российский военный аэродром

Олег Кравцов.  
05.04.2024 09:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1528
 
Авиация, Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня ночью жители Морозовска в Ростовской области слышали взрывы.

Как сообщил губернатор области Василий Голубев, имела место атака украинских дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Сегодня ночью жители Морозовска в Ростовской области слышали взрывы. Как сообщил губернатор области Василий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА. По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», – написал Голубев около двух ночи в своем тг-канале.

Минобороны РФ уточнило, что было сбито 44 беспилотника.

Отметим, что рядом находится военный аэродром «Морозовск», который, скорее всего, и был основным объектом атаки. Украинские источники уверяют, что здесь базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34. Кроме того, утверждается, что в ночь на 5 апреля атаке подверглись и другие российские города, где расположены военные аэродромы, в частности Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области. Впрочем, подтверждений этой информации пока нет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть