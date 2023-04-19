Украинские дроны атаковали российский завод

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Девять боеприпасов, сброшенных беспилотниками ВСУ, разорвались на территории сахарного завода в российском приграничном поселке Теткино в Курской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал Mash.

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«Коптеры ВСУ атаковали «Теткинский сахарный завод» в одноимённом поселке Курской области. По нашей информации, на территорию предприятия были сброшены как минимум 10 снарядов от АГС-17. Девять из них разорвались», – говорится в публикации.

Отмечается, что границу Украины и России дроны пересекли около 2:30 часов ночи.

«В каком количестве — пока неизвестно, но все были кустарно укомплектованы снарядами от АГС-17. В результате атаки повреждены шесть оконных проёмов административного здания завода. Рядом обнаружены девять воронок и один неразорвавшийся боеприпас — его уже обезвредили», – пишет Mash.

Указывается, что «Теткинский сахарный завод» находится в двух километрах от государственной границы. По соседству — детский сад, общеобразовательная школа и школа-интернат.