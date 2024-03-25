Украинские дроны атаковали российскую гидроэлектростанцию

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Украинские беспилотники ночью предприняли атаку на Ростовскую область.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны России.

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«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал о пожаре на Новочеркасской ГРЭС, но ничего не сказал о причинах возгорания.

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», – написал Голубев в своем тг-канале.

А вот специализирующийся на происшествиях ресурс «База» пишет, что причиной пожара стали БПЛА.

«Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации. По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники. По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 2:30 утра», – сообщает «База».

При этом отмечается, что официально информация об атаке беспилотников не подтверждена.

В то же время военный обозреватель Борис Рожин утверждает, что попадание в станцию было.

«Был прилет в Новочеркасскую ГРЭС с пожаром, но уже потушили», – написал Рожин.