Украинские дроны атаковали российскую гидроэлектростанцию

Олег Кравцов.  
25.03.2024 08:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские беспилотники ночью предприняли атаку на Ростовскую область.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны России.

Украинские беспилотники ночью предприняли атаку на Ростовскую область. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило...

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«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал о пожаре на Новочеркасской ГРЭС, но ничего не сказал о причинах возгорания.

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», – написал Голубев в своем тг-канале.

А вот специализирующийся на происшествиях ресурс «База» пишет, что причиной пожара стали БПЛА.

«Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации. По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники. По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 2:30 утра», – сообщает «База».

При этом отмечается, что официально информация об атаке беспилотников не подтверждена.

В то же время военный обозреватель Борис Рожин утверждает, что попадание в станцию было.

«Был прилет в Новочеркасскую ГРЭС с пожаром, но уже потушили», – написал Рожин.

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