Украинские дроны атакуют Крым и Севастополь. Чего ждать дальше

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Новости Украины

Вечером в субботу над Севастополем и западным побережьем Крыма вновь работали системы ПВО, пытаясь сбить украинские беспилотники. Власти впервые призвали жителей полуострова не публиковать съемку работы военных.

Эксперты спорят, как оценивать «атаку дронов» – либо это нужная Киеву пиар-акция накануне украинского Дня незалежности, либо прощупывание защиты Крыма перед чем-то более серьезным.

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Сразу нужно пояснить: вопреки сообщениям украинских СМИ, паники в Крыму нет. Наоборот, очевидцы проявляют беспечность.

«Наблюдал сегодня, как работает ПВО и зенитки. Прямо в бухте гоняли дрон по небу. И все кругом телефоны достали, и давай пялиться, и давай снимать. Бухарики рядом подняли тост «За ПВО! Нормально пацаны работают». Прибежали девчушки с вопросами «а чем стреляли, что мы пропустили?». А стоило бы быстро искать укрытие», – пишет журналист Владислав Осипов.

А советник главы Крыма Олег Крючков продемонстрировал кадры из Оленевки на Западе Крыма, где на фоне работы ПВО публика продолжала веселиться на фестивале.

Тем не менее, власти Крыма и Севастополя сегодня впервые призвали граждан не публиковать съемку работы ПВО.

«Просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

К просьбе губернатора присоединился и крымский советник Крючков.

«Соблюдайте информационную гигиену. Не нужно выкладывать позиции систем ПВО. Если не можете удержаться – снимайте без привязки к местности», – обратился он к интернет-сообществу.

Слова чиновников вызвали удивление у крымского общественника Александра Талипова – он полагает, что вскоре, как и на Украине, очевидцам придется «мылить» видео.

«Вы серьёзно считаете, что видео работы ПВО может о чём-то сообщить противнику? То есть если БПЛА пропал в таком-то квадрате, без видео это не факт, что было ПВО, и укры этот квадрат не зафиксируют?» – комментирует Талипов.

Обозреватель Борис Рожин считает, что налёты БПЛА на Крым преследуют, прежде всего, пиар-эффект.

«Вечером снова налет дронов на Севастополь. Идут со стороны моря. Работают ЗРПК «Панцирь». Прощупывание узла ПВО обороны Севастополя продолжается. Также сегодня на подходе к западному побержью Крыма был сбит еще один БПЛА. В ближайшие дни такие атаки, очевидно, будут повторяться в расчете на какой-то медийный эффект», – рассуждает он.

А публицист Егор Холмогоров делится опасениями:

«Я, конечно, боюсь что хохлы готовятся к атаке на Крым роем. Американцы вообще фанаты москитно-роевой тактики. Фиксируют возможности ПВО и попытаются дать невыносимую для него сверхнагрузку. По-прежнему считаю, что ответом должны быть уничтожающие ураганные удары по потенциальным районам базирования, где бы они ни были. Отбиваться до бесконечности невозможно», – пишет он.

Военкор Герман Куликовский призывает не строить конспирологические версии.

«Читаю рассуждения теоретиков о том, что ВСУ прощупывает противовоздушную оборону Крыма (безусловно, хохлы это делают, но вовсе не в этом суть комариных налётов), дабы потом ударить всей мощью по вскрытой системе, и думаю. Вот уже полгода ВСУ стреляет всем, чем можно, по Изюму и даже по Белгороду (за другие участки фронта говорить не буду, так как не в полной мере владею информацией), однако либо украинцы так и не вскрыли, либо на вскрытие и последующий разящий удар нет сил и средств. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате. Украинские атаки по территории России можно сравнить с практикой сирийских боевиков или хуситов Йемена. Запустим что можно, авось что-то и долетит. Я, кстати, вовсе не иронизирую над подобными действиями Киева, на данный момент они делают все, что в их силах. Я просто к тому, что иногда сложные умозаключения и теории заговора совершенно излишни», – подчеркнул Куликовский.