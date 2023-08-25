Украинские дроны массово атаковали Россию с моря

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Украина в очередной раз атаковала Крым беспилотниками. Военные аналитики указывают, что сегодня ночью имел место один из массовых налетов дронов на российский полуостров.

Изначально об атаке сообщило Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», – сообщило российское оборонное ведомство в пять утра.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, обращает внимание, что это «третья атака ВСУ на Крым за последние несколько дней после попадания по ЗРК С-300 и TikTok-вылазки ДРГ на Тарханкуте».

«В ночь ВСУ запустили не менее 42 БЛА типа Mugin-5 PRO. При этом в этот раз дроны вылетели с аэродрома Долгинцево под Кривым Рогом и из окрестностей Южного в Одесской области, а летели они, огибая мыс Тарханкут с запада. В результате подразделениями 31-й дивизии ВВС и ПВО было сбито девять беспилотников: над мысом Тарханкут — два, Саки — два, Гвардейское — один и в районе Симферопольской ТЭС — четыре. Все объекты так или иначе представляют стратегический интерес для полуострова», – описывает происходившее паблик.

Кроме того, утверждается, что 24 дрона были подавлены на подступах к Крыму: часть перехвачена у Тарханкута, часть — у Саки, а еще несколько посажены в море к западу от Севастополя.

«Еще девять смогли долететь до полигона у Перевального, где под воздействием РЭБ они были заглушены. Но несколько из этих БЛА упали на территорию объекта, повредив два КамАЗа. Данным по пострадавшим и повреждениям инфраструктуры нет. Это самый массовый налёт беспилотников на Крым за последние месяцы. Изменение точки взлёта и маршрута движения дронов свидетельствует, что ВСУ по-прежнему выискивают наименее защищенные районы Крыма для просачивания БЛА. А выбор объектов для удара вполне объясним: важные аэродромы, позиционные районы ПВО, учебные лагеря. А попытка налёта на ТЭС у Симферополя указывает на желание нанести не только урон по российской армии, но и мирному населению Крыма», – резюмирует канал Звинчука.