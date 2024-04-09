Украинские дроны нанесли удар Европе

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Россия прекратит экспорт дазельного топлива в Европу в случае возникновения дефицита на внутреннем рынке для нужд СВО и посевной..

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дефицита по дизелю у нас точно не будет, потому что у нас основной объем дизеля экспортируется. Если государство поймет, что ему не хватает дизеля на СВО, уборочную и что-то еще, у него есть план Б. Это введение запрета на экспорт дизеля, который закроет все внутренние потребности. У нас половина дизеля экспортируется», – сказал Симонов.

По его словам, Европа была основным и высокомаржинальным рынком для российского дизеля, поскольку ЕС последовательно уничтожал свою нефтепереработку. Даже когда Россия вводила запрет на экспорт, топливо попадало в Старый свет через Морокко и Турцию.

По словам эксперта, российский бюджет от запрета экспорта не пострадает, поскольку страна собирает налоги с добычи сырой нефти, но не облагает ее экспортной пошлиной.