Украинские дроны не смогли дойти до Москвы: заработала система оповещения

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Украина в очередной раз предприняла попытку атаковать российскую столицу беспилотными летательными аппаратами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте», – написал столичный градоначальник в своем тг-канале.

Подтвердили атаку и в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал SHOT поделился подробностями атаки:

«По данным нашего источника, два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада (с направления «восьми часов») и с юга (с направления «пяти часов»). Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй — в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов — 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут».

Военный обозреватель, автор паблика «Русский инженер» Александр Васильев по этому поводу пишет, что судя по тому, что украинские беспилотники сбивают уже не первый раз на подлёте к Москве, «система оповещения и обнаружения беспилотников худо бедно, но начала работать».

«И как и ожидалось, средств ПВО вполне хватает для перехвата, если известны трассы пролёта. Правда возможно наши оппоненты начнут менять траектории полёта, если ещё не начали, поэтому иметь мобильный резерв средств ПВО точно будет не лишним. То есть даже устаревшие Шилки, ЗУшки на грузовике, пикапы с Утёсами. Плюс продумать средства обнаружения на оптическом и акустическом принципе, увязанные в единую систему, с сообщениями от наблюдателей. Тогда даже на порядок более массовые налёты будет несложно отразить», – считает Васильев.

Политолог Марат Баширов обращает внимание, что воздушная тревога в столице снова не объявлялась.

«Дроны на Москву из Сумской области. Сбивают на подходе. Привычно уже, но москвичи узнают об этом в 6-7 утра. Тревог не объявляют. Потому что взрывы тревожат тысячи, а спят миллионы?», – задается вопросом Баширов.

Военный паблик «Повернутые на Z войне» критикует тех, кто утверждает, что дроны запускаются из соседних с Москвой регионов.

«По поводу попытки очередных БПЛА ударить по Москве. Есть секта даунов, идиотов, имбицилов, конченных дегенератов, причем у них есть звезды и погоны, нихеровые такие, которые до сих пор ссут людям в уши, что пуски дронов по Москве идут из соседних с ней областей, мол, ну хохлы же лохи, мы то тут люди столичные, а война она где-то там! Кошмарят нас эдакие замкадыши, наверное! Так вот, граждане неуважаемые дебилы, дроны прошли посты на границе в Курской области и были обнаружены примерно в 23:20. Зашли они, соответственно с Сумской области, которая ну никак не соседняя область с Москвой, да? Так что перестаньте нести херню», – призывает паблик.