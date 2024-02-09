Украинские дроны не смогли нанести серьезного ущерба российской нефтепереработке

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Сегодня ночью ВСУ атаковали дронами два очередных нефтеперерабатывающих завода в России. На этот раз в Краснодарском крае.

Обломки одного из сбитых дронов рухнули на территории Афипского НПЗ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В результате произошёл пожар площадью около трёх квадратов. Повредило установку первичной переработки нефти. Возгорание ликвидировали, на резервуар с топливом огонь не перекинулся.

На территории Ильского НПЗ, входящего в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний ЮФО, произошел сильный пожар. Он был быстро ликвидирован, никто не пострадал.

В январе ВСУ атаковали 5 предприятий нефтегазовой отрасли России. География атак широкая — от Усть-Луги в Ленинградской области до Туапсе. Сейчас большинство этих заводов работают штатно, на некоторых проходят незначительные ремонтные работы.

Министерство энергетики РФ заявило, что внутренний рынок России от атак не пострадает, но экспортные объемы будут сокращены.

Эксперт по энергетике Александр Фролов напоминает, что Россия производит 85 млн тонн дизельного топлива в год, из которого потребляет менее половины.

«Если вдруг кто-то решил, что можно обломать нашу нефтепереработку и за счет этого чего-то достичь, то, дорогие друзья, вы слабо себе представляете мощность нашей нефтепереработки», – сказал Фролов в эфире ютуб-канала «Геоэнергетика.Инфо».

При этом он отмечает, что российским НПЗ не помешали бы системы РЭБ, антидроновые сетки и регулярные учения. Один из заводов, на который была совершена атака, регулярно проводил учения и пострадал минимально.

В декабре 2023 года в России был принят закон, согласно которому сотрудникам частных охранных предприятий позволят пресекать нахождение дронов вблизи объектов ТЭК. Согласно принятой норме, беспилотники можно не только уничтожать или повреждать, но и подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления. До этого документа право на уничтожение беспилотников было только у силовых структур.

«Важно и необходимо увеличивать производство противодроновых систем. Но на сегодняшний момент, как отмечают специалисты, часто не хватает оборудования, чтобы закрыть все объекты. Однако еще и цена самого оборудования, необходимого для защиты того или иного объекта, зачастую достаточно высока, чтобы все заказчики имели возможность приобрести устройства. Ведется активная работа с администрациями городов для создания единых ситуационных центров, которые могут существенно снижать финансовую нагрузку на одно конкретное предприятие», – пишет в издании «Инфотэк» заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталья Котляр.

В течение 2023 года НИИ «Вектор» произвел и поставил более 100 комплексов для борьбы с беспилотниками серии “Серп”, которые успешно эксплуатируются на объектах ТЭК и предприятиях военно-промышленного комплекса России.