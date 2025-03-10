Украинские дроны попытались атаковать российский НПЗ

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ВСУ предприняли атаку на очередной российский нефтеперерабатывающий завод.

Как пишет ресурс SHOT со ссылкой на местных жителей, в небе над Новокуйбышевском (Самарская область) был слышен звук, характерный для БПЛА.

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«Раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. По предварительным данным, один из украинских БПЛА сбили на подлёте к предприятию. Всего было слышно четыре громких звука. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», – пишет SHOT.

Попытку атаковать Самарскую область подтвердили и в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три – над территорией Самарской области, по два БпЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей», – сообщило в своей утренней сводке российской оборонное ведомство.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев тоже признал атаку на регион.

«Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника», — написал губернатор в соцсети.

Он добавил, что в результате отраженных атак возгораний и повреждений нет.

При этом в МЧС России сообщили, что в Новокуйбышевске тушат пожар.

«В Самарской области МЧС России тушит склад. В Новокуйбышевске, на улице Молодогвардейской, горит помещение на 1 500 квадратах. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 87 сотрудников и 27 единиц техники МЧС России», – говорится в сообщении.

При этом о причинах пожара информации нет.