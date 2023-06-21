Украинские дроны попытались атаковать воинскую часть под Москвой

Анатолий Лапин.  
21.06.2023 08:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина снова попыталась атаковать Россию беспилотниками, ударив по Подмосковью. На этот раз объектом была выбрана одна из воинских частей, расположенных в регионе.

Об этом сообщил в своем блоге губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина снова попыталась атаковать Россию беспилотниками, ударив по Подмосковью. На этот раз объектом была...

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Военные вовремя заметили БПЛА и сбили их на подлете, обошлось без жертв и разрушений.

«По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», – написал Воробьев.

При этом специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» утверждает, что БПЛА было более чем два.

«Сразу несколько беспилотников упали в Подмосковье. Около 5 утра очевидцы сообщили о взрыве в небе недалеко от деревни Лукино. По предварительным данным это был сбит беспилотник. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Также еще два беспилотника упали в то же время в Наро-Фоминском районе Подмосковья, недалеко от воинской части. По предварительным данным пострадавших нет», – сообщил паблик.

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