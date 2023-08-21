Украинские дроны попытались прорваться к Москве

Олег Кравцов.  
21.08.2023 10:00
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Украина


Украина в очередной раз предприняла атаку на Москву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны РФ.

Украина в очередной раз предприняла атаку на Москву. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает...

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«21 августа около 06.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Через час, в 8-30, появилось сообщении о новой попытке:

«21 августа в 08.16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области».

Мэр российской столицы Сергей Собянин тоже утверждает, что «разрушений и пострадавших нет».

В свою очередь специализирующийся на происшествиях тг-канал «База», ссылаясь на свои источники, пишет, что ранения получил пенсионер, проживающий в СНТ «Дорожник-1» в Истринском районе Московской области.

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