Украинские дроны попытались ударить по Москве

Олег Кравцов.  
21.08.2024 08:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 792
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинские беспилотники сегодня попытались атаковать российскую столицу.

Всего, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили 10 вражеских дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские беспилотники сегодня попытались атаковать российскую столицу. Всего, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин.

По его словам, повреждений и жертв нет.

Подтверждает атаку и Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа.

Одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три – над Калужской областью и два– над Курской областью», – информирует российское оборонное ведомство.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть