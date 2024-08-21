Украинские дроны попытались ударить по Москве

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Украинские беспилотники сегодня попытались атаковать российскую столицу.

Всего, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили 10 вражеских дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин.

По его словам, повреждений и жертв нет.

Подтверждает атаку и Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа. Одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три – над Калужской областью и два– над Курской областью», – информирует российское оборонное ведомство.