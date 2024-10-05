Украинские дроны поразили российский завод

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Минувшей ночью украинские дроны атаковали несколько предприятий в Воронежской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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«Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточнённым данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории одного этажа в здании того же предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы. На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», – написал Гусев в своем паблике.

В воронежских чатах, где, несмотря на запреты, появились ролики прилета, утверждается, что под удар попал спиртзавод в селе Красное Новохоперского района.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области», – в свою очередь отчиталось Минобороны РФ.

Офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов отмечает, что спиртзаводы имеют значение для военных.

«Шутки об атакованном спиртзаводе остаются шутками, потому что такие заводы могут производить добавки для повышения октанового числа топлива, особенно это актуально для «военного топлива», – объяснил Бунятов.

Вместе с тем ночью ВС РФ тоже атаковали Украины. Воздушные силы ВСУ информируют, что всего по Украине было выпущено три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 ударных беспилотников. Утверждается, что три дрона были сбиты в Одесской области, а еще десять якобы «локационно потеряны на севере и юге страны». По заверениям украинской стороны, не достигли своих целей и российские ракеты.