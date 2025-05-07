Украинские дроны поразили завод оптоволоконных систем

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Украинские дроны со вчерашнего дня продолжают массированные атаки на российские регионы, в том числе на столицу.

Судя по имеющейся информации, в Москве обошлось без особых последствий, но в других городах, причем достаточно далеко линии фронта, все не так радужно.

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С украинской стороны появилась информация, что в Саранске (Мордовия) после налета дронов начались пожары на заводах «Сарансккабель» и «Сарансккабель-Оптика».

Чуть позже пошли подтверждения в российских источниках.

«Отлично охраняем заводы! Нам эти оптоволоконные дроны и нахер не нужны! Подумаешь, останавливают целые волны наступлений. У нас формализм, РГ и МО не может обеспечить безопасность какой-то там ООО, у них докУментов нету! То что завод стал известной и важной целью для противника – задача для любого аналитика из разряда 2+2, но всем похер. Самолётики со скоростью Первой Мировой войны спокойно летят над всем городом туда куда им надо, без какого-либо воздействия», – возмущается тг-канал «Повернутые на войне».

На эту тему пишет и журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

«Самое интересное, что враг бьёт по заводу не первый раз. После прошлого налёта можно же было наладить мало-мальски рабочую систему ПВО? Предприятие же стратегическое. Нет, выяснилось, нельзя. Два раза в одну воронку не попадает, бабы новых нарожают бизнес новый завод построит. Примерно так, вероятно, рассуждали ответственные лица. Или, вообще никак. Это значит, что тем, кто на месте принимает решения глубоко наплевать на то, что происходит на фронте. Что они не понимают, как связана ситуация там, с работой конкретного завода. Скажу больше, им наплевать, сколько погибнет русских солдат, если фронт не получит продукцию, производство которой завязано на этот завод. И проблема в том, что это не злой умысел, не скрытая диверсия. Это просто такое отношение к своей работе», – написал Медведев.

Не скрывает эмоций публицист Егор Холмогоров.

«Хохлы сегодня основательно разгромили единственный в стране оптоволоконный завод. По всему миру давно уже известно, что оптоволоконные дроны – одно из немногих наших серьезных преимуществ. Но нам это преимущество не нужно. Зачем? Удивительная черта нашей системы, конечно. Видишь точку роста. Видишь точку прорыва. Бросай туда все силы. Строй новые заводы. Защищай старые. Распространяй опыт. Вместо этого они стоят и ждут пока точка роста самоликвидируется. В крайнем случае используют ее для пиара в стиле аналоговнет», – негодует Холмогоров.

Военкор Александр Харченко поделился подробностями беседы с военными, «которые выезжают и сбивают дроны».

«Опущу все подробности, но из-за позиции профильного ведомства невозможно создать мобильные огневые группы. Пока армия истекает кровью и ждет дефицитные дроны, в тылу большие начальники живут мирной жизнью. Никаких технических сложностей в охране заводов нет, есть только формализм и халатное отношение к своей работе», – утверждает Харченко.

Напомним, что дроны на оптоволокне стали настоящим кошмаром для ВСУ, поскольку на на них невозможно оказать воздействие системами РЭБ.

В СНБО Украины утверждают, что в Туле якобы атаковано Конструкторское бюро приборостроения, которое специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули, и завод «Сплав», являющееся главным разработчиком реактивных систем залпового огня в РФ. С российской стороны пока подтверждений этой информации нет.

Кроме того, была попытка атаковать подмосковный аэродром Кубинка, где базируются пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» – участники воздушной части запланированного на 9 мая Парада Победы.