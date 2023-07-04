Украинские дроны снова атаковали Москву
Украинские беспилотники предприняли очередную попытку атаки на российскую столицу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», – написал Собянин в свое тг-канале.
Специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» уточняет, что два БПЛА были замечены в Калужской области, которые летели на Москву.
«Очевидцы заявили о беспилотниках самолётного типа, летевших на высоте 200 метров. Один из них был чёрного цвета размером три метра. Второй — сероватого и поменьше в размерах. Предварительно, эти цели были сбиты ПВО уже чуть позже, у МКАДа», – отмечает паблик.
Позже «тг-канал уточнил:
«Военная часть в подмосковной Кубинке атакована с помощью беспилотника в ночь на 4 июля. По предварительным данным около 4 утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части. В результате взрыва жертв и пострадавших нет».
Кроме того, один из сбитых беспилотников упал на двухэтажную хозпостройку в селе Кривошеино близ Новой Москвы. В результате произошел пожар.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку беспилотников актом международного терроризма.
«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати и зарубежные рейсы, – очередной акт терроризма.
Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный. Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция – постоянные члены СБ ООН – финансируют террористический режим», – подчеркнула Захарова.
Минобороны РФ сообщает, что всего столичный регион атаковали пять БПЛА.
«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сообщили в Минобороны РФ.
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