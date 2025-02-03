Украинские дроны снова атаковали российскую энергетику

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Украинские беспилотники в очередной раз атаковали глубокие тылы РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БпЛА – над территорией Ростовской области; 25 БпЛА – над территорией Волгоградской области; семь – над территорией Астраханской, пять – над территорией Воронежской, четыре – над территорией Белгородской и два над территорией Курской области», – сообщает Минобороны РФ.

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Впрочем, на деле ситуация не столь радужна, как может показаться на первый взгляд из официальной сводки.

В Волгоградских пабликах люди насчитали несколько десятков взрывов после работы ПВО. Указывалось, что ночью украинские дроны летели на низкой высоте в сторону местной нефтебазы и промзоны, отмечалась работа машин скорой помощи. В двух районах города – Красноармейском и Советском – пропал свет.

Ближе к утру появилась официальная информация.

«Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы. Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме», – заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

В ряде российских городов в связи с угрозой атаки был введен план «Ковер»: временно приостановлена работа аэропортов в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове, Ульяновске, Владикавказе, Грозном и Махачкале, в которых задержаны рейсы на вылет и на прилёт.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в регионе тоже были атакованы энергетические объекты.

«Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», – написал Бабушкин.

Специализирующиеся на происшествиях ресурсы утверждают, что под Астраханью БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод.