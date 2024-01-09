Украинские дроны ударили по Орлу. Над городом черный дым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские беспилотники вновь атаковали российский регион. На этот раз атаке подвергся Орел.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил губернатор региона Андрей Клычков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Друзья, сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем», – написал Клычков в своем паблике.

Он призвал соблюдать бдительность.

В свою очередь украинский военкор и антироссийский пропагандист Андрей Цаплиенко утверждает, что прилет был результативным.

«Сообщают о точечном прилете в российском городе Орел по нефтебазе с помощью неизвестного ударного БПЛА», – написал Цаплиенко.

Кроме того, он опубликовал снимки с поднимающимся черным дымом. По всей видимости, фото было выложено местными жителями, несмотря на запреты такого рода действий.