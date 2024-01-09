Украинские дроны ударили по Орлу. Над городом черный дым

Олег Кравцов.  
09.01.2024 15:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1574
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня


Украинские беспилотники вновь атаковали российский регион. На этот раз атаке подвергся Орел.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил губернатор региона Андрей Клычков.

Украинские беспилотники вновь атаковали российский регион. На этот раз атаке подвергся Орел. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Друзья, сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем», – написал Клычков в своем паблике.

Он призвал соблюдать бдительность.

В свою очередь украинский военкор и антироссийский пропагандист Андрей Цаплиенко утверждает, что прилет был результативным.

«Сообщают о точечном прилете в российском городе Орел по нефтебазе с помощью неизвестного ударного БПЛА», – написал Цаплиенко.

Кроме того, он опубликовал снимки с поднимающимся черным дымом. По всей видимости, фото было выложено местными жителями, несмотря на запреты такого рода действий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть