Украинские дроны ударили по железнодорожной и энергетической инфраструктуре России
Начиная со вчерашнего вечера, украинские дроны атаковали Россию беспилотниками.
Так, поздно вечером был нанесен массированный удар по Донецку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В столице ДНР звучали многочисленные взрывы, один из дронов попал в жилой дом. Кроме того, противнику удалось поразить одну их электроподстанций. В результате, около 150 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке и Ясниватой остались без света, сообщили в «Донецкэнерго».
Ночью налет продолжился. По данным МО РФ, было зафиксировано 74 вражеских БПЛА над территорией Брянской, Смоленской, Ростовской, Калужской и Ленинградской областями.
По предварительным данным, наибольший ущерб нанесен Ростовской области. По словам, врио главы региона Юрия Слюсаря, атака дронов отражалась в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
«В Каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы. В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники. На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель», – проинформировал Слусарь.
По его словам, в Орловском районе «из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция».
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