Украинские дроны врезались в Москва-сити. Почему нет ответного удара по Банковой

Минувшей ночью два украинских беспилотника врезались в одну из башен Москва-сити. Минобороны РФ утверждает, что дроны потеряли управление после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один БПЛА сбит в воздухе, не долетая российской столицы.

Еще 25 украинских беспилотников ночью летели на Крым. Девять из них заглушили над Черным морем, а остальные сбили. Жертв и разрушений нет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

А вот в Москве украинские беспилотники нанесли повреждение зданию Минцифры РФ. В Сети уже появилось видео момента взрыва, снятое очевидцами.

«Мамочка!» – кричит девушка-подросток за кадром.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Россияне так искренне кричат «Мамочка», при атаке дронов, словно и не аплодировали расстрелу Харькова. Мамочке нравится война, ок, вот она», – злорадствует Максим Бужанский, депутат Верховной рады из партии Зеленского.

«Такой ужас и был целью организаторов теракта. Зеленский сейчас сидит и смотрит это видео и хихикает и хлопает в ладоши», – поясняет политолог Сергей Марков.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Вся площадка входа со стороны третьего кольца усеяна документами Минцифры; надеюсь, это не застопорит работу ведомства, отвечающего за множество важнейших вопросов Цифровизации…. Самое передовое министерство в мире. Госуслуги, все цифровые сервисы, ДЭГ – дистанционное электронное голосование», – пишет член Общественной палаты Александр Малькевич.

В Z-сегменте уже начались традиционные объяснения, будто удар по Москва-Сити был нужен Киеву для пиара на фоне неудач ВСУ с контрнаступлением, а Россия отомстит прилётом ракет по действительно важным военным целям.

«Нужна была срочно какая-то «победная» история. Ну вот она и случилась. Судя по украинским СМИ и пабликам, Киев этой ночью практически победил в войне… Удар по небоскрёбам, это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам Аль-Каида. С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?» – комментирует телеведущий Андрей Медведев.

Ему вторит военкор Герман Куликовский:

«Пару дней украинское инфополе и в целом украиствующие будут смаковать момент поражения беспилотником башни Москва-сити. В этом кстати тоже есть нюанс, многие аборигены Украины увидят, насколько технологична и красива Москва, ведь пропаганда Киева настойчиво вдалбливает недалёкому рогулю мысль, что Москва грязный неухоженный и дикий город… пары дней на смакование попадания в Москва-сити может и не быть, и уже вечером инфополе будет забито картинками и новостями о том, что российские ракетчики распетушили очередной военный, или двойного назначения объект на территории Украины и там, в отличии от выбитых стёкол Моска-сити, будет зиять дымящаяся воронка», – указывает Куликовский.

Политолог Андрей Перла указывает, что ЧП в Москва-сити – наглядная демонстрация того, что получит Россия под своим боком, согласившись на «похабный мир» с Украиной.

«Они будут превращать оставшуюся под их властью часть Украины в «партизанский лагерь». Это если вежливо. А если по правде, то в большую базу террористов. Этакий сектор Газа в несколько раз больше, чем оригинальный. И так же себя ведущий… Постоянно обстреливающий, запускающий ракеты, отправляющий террор-группы… Вот дроны, разбивающие стекла в высотках Москва-Сити как раз отлично показывают, какой будет эта тактика/стратегия… Так что – пока привыкаем жить рядом с «сектором». И ищем в себе решимость и наполняем арсеналы однажды зачистить этот сектор – весь. До последней пяди земли. До границ стран НАТО», – пишет Перла.

«Враг хоть так атакует московские обьекты. А где ответ? Ну, грохнули управление СБУ в Днепропетровске. И все?» – возмущается «рассерженный патриот» публицист Максим Калашников.

Военкор Дмитрий Стешин считает, что разрушение башни Москва-сити поменяет настроения в столице в польщу необходимости военной победы над украинским режимом.

«Укропы не понимают, что своими действиями разблокируют мозги тех, кто даже думать не хочет о войне, Донбассе, СВО. Включают им мышление. Ждем качественный мировоззренческий переход и у этой публики», – рассуждает Стешин.

«Красочное напоминание российской буржуазии о том, что нацисты считают даже ее – этот космополитический оффисный планктон – своим врагом… Как минимум, начинайте в Москва-Сити плести сети и носилки, закупать аптечки и коптеры – как вся остальная страна. Добро пожаловать на войну, брокер, менеджер, маклер и финансист», – вторит политолог Александр Дугин.

Кстати, украинский политолог Михаил Чаплыга даёт понять, что налёт на Москву-сити преследовал цель спровоцировать Россию на некий шаг. Спровоцировать в условиях, когда на Украине ждут новой массированной российской ракетной атаки.

«К сожалению, медведь не рефлексирует на попытки вынудить его на внеочередные ходы… Мы входим в короткую фазу «затишья» перед… бурей… Это не означает тишины… наоборот будет истощение ПВО и прочие гадости… но… фаза с 1 по 10 (условно… очень условно)… Просто будьте готовы и бдительны», – сумбурно пишет в своем блоге Чаплыга.

Тем временем, в Киеве обещают лишь больше новых налётов на Москву. Вот что пишет украинский боевик Юрий Касьянов, отвечающий за один из проектов поставок беспилотников ВСУ.

«Даже если дроны действительно сбились с пути из-за воздействия РЭБ, и вместо военного объекта попали в башни «Москва-Сити», станем ли мы горевать?.. На войне как на войне. Постоянное соревнование между мечом и щитом, снарядом и бронёй, дроном и ПВО/РЭБ противника. Чтобы уничтожить танк на поле боя надо до сотни снарядов, десятки гранатометных выстрелов, пуски птуров – зависит от подготовки бойцов, корректировки, выдержки, хитрости, обстоятельств, и как повезёт… Так же и с дронами. Дронов просто надо больше, и запускать их надо чаще. И всё получится», – анонсирует Касьянов.

Политолог-американист Дмитрий Евстафьев поясняет:

«Никогда не надо делать то, что от нас ждет противник. Наш противник – американцы и британцы, а не киевский режим. А они от нас ждут устранения Зеленского, его утилизации нашими руками, и удара по Банковой. С пожарами и дымом над Киевом, чтобы картинка была. Вообще не исключаю, что в эти здания уже все для фейерверка завезли и достаточно одной искры… По Банковой бить, похоже, придется. Это как бы «элемент обязательной программы». Но точно не сейчас. По Банковой нужно будет бить, с одной стороны, когда украинское общество начнет надламываться (когда, не знаю, но Львов – польский город, прямо, хорошая, своевременная тема). А, с другой, – когда в США начнут дозревать до прямых переговоров с нами по Украине (тут могу сказать: в зависимости от ситуации, – ноябрь-январь). Вот, тогда и… Последний фокусный удар, так сказать. Принуждение к диалогу. А пока – энергетика, склады, логистика (кстати, явно пора тоннелями заняться), промышленность, центры управления и располаги. И пусть Украина смотрит, как весело жирует Киев. Пока снежок не пойдет. И пока не станет примерно понятно, сколько мобилизованных украинских мужиков никогда не вернутся в хату с жинкой и свинкой. Скрыть такие потери при отсутствии перемоги будет невозможно. Я циничен? Да. Но лучше циничным буду я, чем зольдаты НАТО», – заключил Евстафьев.