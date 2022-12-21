«Украинские экипажи уже прошли обучение на ЗРК «Patriot» – киевский военный эксперт

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Американские зенитно-ракетные комплексы «Patriot» могут поражать как самолеты, так и ракеты, а их передача на территорию Украины говорит о том, что украинские военные уже от полугода до девяти месяцев проходят подготовку для их эксплуатации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он может работать по самолетам, соответственно, и по крылатым ракетам (американский ЗРК «Patriot» – ред.). То есть – это серьезное оружие. Впервые было применено в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Но я еще раз обращаю внимание, постоянно идет модернизация системы «Patriot», – сказал он.

«Более того, нужно говорить о том, что передача систем «Patriot» свидетельствует о том, что украинские экипажи, скорее всего, уже прошли обучение. Потому что по разным оценкам обучение должно длиться от шести до девяти месяцев. Причем обслуживающий персонал системы «Patriot» – это до девяносто человек. Представьте себе, это серьезная техника», – заявил Снегирев.