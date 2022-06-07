Украинские экологи: мертвые дельфины преследуют российские военные корабли

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Новости Украины

Украинские экологи ведут агрессивную информационную кампанию относительно угрозы для жителей украинских водоемов из-за боевых действий и взрывоопасных предметов.

«Есть много информации, что животный мир (в акватории Черного и Азовского морей – Ред.) терпит большие изменения. И это очень плохо, потому что действительно есть дельфины, которые выбрасываются на берег Черного моря. Они дезориентируются в связи с взрывами, с военными действиями, это очень плохо влияет на фауну», – заявил и. о. руководителя Госэкоинспекции Украины Игорь Зубович.

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По словам Зубовича, во всем виновата Россия – «Российское вторжение в Украину нанесло значительный ущерб не только людям – сильно страдает природа».

«Есть подтверждающие факты, мы это фиксируем, чтобы потом можно было рассчитать убытки и передать в международные инстанции, суды, чтобы взимать в пользу Украины причиненный вред окружающей среде», – говорит украинский чиновник от экологии, радуясь тому, что нашел новый способ обогащения за счет РФ.

Еще один украинский эколог – Иван Русев – также обвинил российские ВМС в том, что они якобы являются причиной массовой гибели черноморских дельфинов, которых начали обнаруживать мертвыми на побережье Одесской области.

Украинский эколог также утверждает, что на нетипичные причины смерти дельфинов указывает отсутствие внешних повреждений, которые они могли бы получить, столкнувшись с браконьерами.

«Осмотром погибших животных было установлено, что на телах дельфинов нет следов сеток или отрезанных хвостов, что очень показательно, когда дельфины попадаются в браконьерские сетки и браконьеры их выбрасывают. В связи с военными действиями масштабы гибели животных сейчас малоизвестны, ведь обследовать все участки побережья моря невозможно. А выброшенного морем дельфина быстро съедают хищники, останки животного снова уносит море или засыпает песок», — написал Русев в фейсбуке.

По словам Русева, для дельфинов угрозу представляют не только противокорабельные мины и выпущенные кораблями мощные снаряды, но и военные гидролокаторы, которые повреждают органы слуха морских млекопитающих и дезориентируют их.

«Судна рашистов могут использовать звуки на уровне 200 децибелов и даже выше, выпускаемые специальным передатчиком. Потеряв ориентацию и «зрение» животные теряют акустический контроль над средой. Они в панике могут выбрасываться на берег и погибать. Конечно, в обычных условиях эти животные с помощью отраженных эхо-сигналов могут определить, что находится впереди – берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха они могут этого не заметить», – утверждает эколог-русофоб.